На літніх Паралімпійських іграх у Токіо Україна представлена 143 спортсменами у 15 дисциплінах. Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020 у матеріалі Спорт 24.

Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020

25 серпня на Паралімпіаді в Токіо було розіграно перші комплекти нагород. Збірна України здобула 8 медалей (1 золоту, 5 срібних та 2 бронзові). Це дозволяє Україні перебувати на 5 місці у медальному заліку.

До теми Плавчиня Мерешко принесла Україні перше "золото" Паралімпіади у Токіо, у Гонтар – "бронза"

Золото

25 серпня – Єлизавета Мерешко

Перше "золото" Україні на Паралімпіаді принесла плавчиня Єлизавета Мерешко на дистанції 50 метрів вільним стилем. Мерешко – прапороносець України на церемонії відкриття Ігор у Токіо.

Срібло

25 серпня – Антон Коль

Антон Коль приніс Україні другу медаль на Паралімпіаді-2020 у Токіо і першу "срібну". Український плавець здобув "срібло" на дистанції 100 метрів на спині у класі S1.

25 серпня – Максим Кріпак

Сьому медаль у медальну скарбничку України приніс плавець Максим Кріпак. Він став срібним призером Паралімпіади у плаванні на дистанції 50 метрів (вільний стиль) у класі S10.

25 серпня – Олексій Вірченко

Вірченко приніс Україні срібну медаль у плавання на дистанції 100 метрів (батерфляй) у класі S13.

25 серпня – Олена Федота

Срібну медаль Україні принесла 35-річна фехтувальниця Олена Федота. Україна поступилася у фіналі жіночої шаблі.

25 серпня – Артем Манько

Артем Манько виграв "срібло" у фехтуванні на візках.

Бронза

25 серпня – Євгенія Бреус

Фехтувальниця Євгенія Бреус першою з українок підійнялася на п'єдестал пошани у Токіо. Бреус виграла бронзову нагороду.

25 серпня – Анна Гонтар

Анні Гонтар вдалося стати третьою і здобути "бронзу" з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Паралімпійські ігри у Токіо триватимуть з 24 серпня до 6 вересня. У Токіо буде розіграно 540 комплектів нагород серед представників 168 країн.