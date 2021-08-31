Двоє українців на п'єдесталі
Коваль та Яровий стали призерами Паралімпіади у штовханні ядра. Ковалю вдалося здобути срібну нагороду, а Яровий завоював "бронзу".
До речі Українець Кріпак зі світовим рекордом виграв "золото" Паралімпіади
Після двох спроб лідирував саме Яровий, який з показником 17.30 встановив світовий рекорд. Проте малазійський спортсмен Мухаммад Зіяд Золкефлі у третій спробі перевершив українця – 17.94.
Надалі Ковалю вдалося перевершити результат Ярового. Всі інші спроби українців були гірші, аніж у Золкефлі.
Результати штовхання ядра
1. Мухаммад Зіяд Золкефлі (Малайзія)
2. Максим Коваль (Україна)
3. Олександр Яровий (Україна)