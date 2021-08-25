Перша "бронза" України у Токіо

Наша Євгенія Бреус змагається на шаблі у фехтуванні на візках у класі А. Українка із поразки розпочала свій шлях на японській землі, але зібралась та вже у наступних поєдинках перемогла та вийшла у плей-офф.

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В 1/8 фіналу Паралімпіади Бреус перемогла представницю ПКР (15:7). Тоді на своєму шляху українка знесла китаянку – 15:11. А от її переможну ходу у півфіналі зупинила грузинка Ніно Тібілашвілі – 12:15. Євгенія змогла поборотись лише за "бронзу".

Суперницею українки у бронзовій сутичці була представниця Угорщини Єва Андреа Гаймасі. Бреус вже з перших секунд зустрічі повела у рахунку та вже не відпустила перемогу з рук – 15:10.