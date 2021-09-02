80 медалей України
Цього разу нестримному українському спортсмену не було рівних у запливі на 100 метрів на спині. Кріпак переміг у класі S10.
До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020
Українець проплив дистанцію з новим світовим рекордом – 57.19 секунди. Попередній рекорд також належав Кріпаку, який він встановив у 2016 році на Іграх у Ріо.
Найближчого переслідувача Стефано Раймонді з Італії Кріпак випередив майже на 2 секунди!
- Також у запливі виступав українець Станіслав Попов, проте він не зміг поборотися за нагороди – 7 місце.
Результати запливу
1. Максим Кріпак (Україна) – 57.19 секунди
2. Стефано Раймонді (Італія) – 59.36 секунди
3. Флоран Мараіс (Франція) – 1:01.30 секунди