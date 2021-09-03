Феноменальна перемога Овсій

Зоя Овсій стала найкращою у метанні булави у класі F51. Українка стартувала останньою серед восьми фіналісток, тому знала усі результати суперниць.

Читайте також Остапченко приніс Україні "золото" Паралімпіади: в українця повний комплект медалей у Токіо

Вже після першої спроби Овсій випередила усіх конкуренток – 24.41. Та вже гарантувала Україні золоту нагороду. Вже у наступному кидку Зоя покращила свій результат – 24.85. Але і на цьому наша спортсменка не зупинилась.

П'ята спроба була найкращою у виконанні Овсій – 25.12. Українка побила паралімпійський рекорд. Вона перевершила рекорд британки Джо Баттерфілд, який вона встановила у 2016 в Ріо. Це перше в історії України "золото" Паралімпіади у метанні булави!

Другою стала американка Кессі Мітчелл. Трійку призерок замкнула представниця Паралімпійського комітету Росії Елена Горлова.

Результати призерок (метання булави)

1. Зоя Овсій (Україна) – 25,12

2. Кессі Мітчелл (США) – 24.18

3. Елена Горлова (ПКР) – 24.08