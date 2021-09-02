Перемога українця з рекордом

Владислав Загребельний завоював свою першу медаль у Токіо та відразу золоту. Українець у класі Т37 у третій спробі продемонстрував результат 6.59 метри. До такого показника найближчим був аргентинець Браян Ліонель Імпелліццері, але не зумів посунути з першого місця українця.

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Загребельний – паралімпійський чемпіон у Токіо. Український легкоатлет встановив новий рекорд Європи! Владислав випередив найближчого конкурента на 15 сантиметрів.

Трійку лідерів замкнув бразилець Матеус Еванжеліста Кардозу.

Результати призерів (стрибки у довжину)

1. Владислав Загребельний (Україна) – 6.59

2. Браян Ліонель Імпелліццері (Аргентина) – 6.44

3. Матеус Еванжеліста Кардозу (Бразилія) – 6.05