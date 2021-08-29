Срібна лихоманка України
Андрій Трусов знову став другим у токійському басейні. 21-річний український плавець здобув срібну медаль у запливі 400 метрів вільним стилем у класі S7.
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Трусов вже з перших метрів дистанції плив у трійці найкращих. Лідерство захопив Марк Маляр із Ізраїлю, який не відпустив "золото" з рук.
Українець вже після половини дистанції став збільшувати перевагу над своїми конкурентами у боротьбі за друге місце. Трусов – срібний паралімпійський призер у Токіо. Трійку замкнув американець Еван Остін.
- Наші плавці знову продовжують розривати басейни у Японії. Це наше 18-те "срібло" на Паралімпіаді-2020. І це лише п'ятий змагальний день.