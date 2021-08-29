Українці продовжують розривати Токіо
Роман Полянський у свої 34 роки не залишив шансів суперникам на перемогу. Українець фінішував першим в академічному веслуванні на дистанції 2 тисячі метрів у класі PR1.
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Паралімпійський чемпіон подолав дистанцію з часом 9:48.78. Друге місце посів австралієць Ерік Горрі, який відстав від нашого земляка на 12.04 секунди. Трійку призерів замкнув бразилець Рене Кампос Перейра (+14.76).
Роман завоював ювілейну десяту золоту нагороду для України у Токіо.
- Полянський здобув своє друге "золото" у кар'єрі. У 2016 українець був найкращим у Ріо на дистанції 1000 метрів у класі ASM1x.