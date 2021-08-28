У 51 сантиметрі від "золота"

У метанні ядра у класі F12 "синьо-жовту" команду представляли два спортсмени – Роман Данилюк та Володимир Пономаренко. Обидва хлопці завершили виступ із найкращим результатом сезону.

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Данилюк штовхнув ядро на 16.53 метри та став другим. Чотирнадцяте "срібло" для нашої країни. Українець поступився лише іспанцю Кім Лопесу Гонсалесу. Переможець встановив світовий рекорд.

Трійку лідерів із особистим найкращим результатом замкнув Елбек Султанов із Узбекистану. Ще один українець Пономаренко зупинився за крок до нагород – 4 місце.

Результати у штовханні ядра

1. Кім Лопес Гонсалес (Іспанія) – 17,04

2. Роман Данилюк (Україна) – 16,53

3. Елбек Султанов (Узбекистан) – 15,94

4. Володимир Пономаренко (Україна) – 14,96