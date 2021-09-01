Плавці продовжують підкорювати Токіо
24-річна плавчиня Яна Бережна підійметься на п'єдестал Паралімпіади. Українка з третім часом подолала дистанцію 100 метрів брасом у класі SB11.
Оце так Українець Кріпак виграв третє "золото" Паралімпіади у Токіо
Бережна у спекотній боротьбі вигризла "бронзу" у нідерландки Лісетт Бруінсма. Це перша нагорода Яни у Токіо.
Перемогу здобула представниця Кіпру Кароліна Пелендріту, яка побила світовий рекорд. Її радості не було меж. Відразу за її спиною розташувалась китаянка Ма Цзя.
Результати запливу
1. Кароліна Пелендріту (Кіпр) – 1:19.78
2. Ма Цзя (Китай) – 1:19.82
3. Яна Бережна (Україна) – 1:27.02