Плавці продовжують підкорювати Токіо

24-річна плавчиня Яна Бережна підійметься на п'єдестал Паралімпіади. Українка з третім часом подолала дистанцію 100 метрів брасом у класі SB11.

Оце так Українець Кріпак виграв третє "золото" Паралімпіади у Токіо

Бережна у спекотній боротьбі вигризла "бронзу" у нідерландки Лісетт Бруінсма. Це перша нагорода Яни у Токіо.

Перемогу здобула представниця Кіпру Кароліна Пелендріту, яка побила світовий рекорд. Її радості не було меж. Відразу за її спиною розташувалась китаянка Ма Цзя.

Результати запливу

1. Кароліна Пелендріту (Кіпр) – 1:19.78

2. Ма Цзя (Китай) – 1:19.82

3. Яна Бережна (Україна) – 1:27.02

Україна тепер має у своєму активі 72 нагороди. Нідерланди, які йдуть п'ятими, відірвались від нашої країни вже на дві золоті медалі.