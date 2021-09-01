Золотий заплив Кріпака

Максим Кріпак боровся за нагороди на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі S10. Український плавець знову потішив нас черговою перемогою.

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Вже з перших метрів дистанції Кріпак дав зрозуміти, хто буде фаворитом запливу. Максим впевнено захопив лідерство, яке протримав усі 400 метрів. Українець не зумів побити світовий або паралімпійський рекорд, які він встановив у Ріо-2016.

26-річний плавець Максим Кріпак – триразовий паралімпійський чемпіон у Токіо. Тепер у доробку харків'янина аж 5 нагород, які він здобув у Японії.

Друге місце посів нідерландець Бас Таккен. Трійку призерів замкнув австралієць Томас Галлахер.

  • У скарбничці України вже 71 нагорода у Токіо (16 золотих, 34 срібних та 21 бронзова). Наша країна замикає топ-6 загального медального заліку Паралімпіади-2020.

Усі нагороди Кріпака у Токіо

  • Максим виграв золоту медаль на дистанції 100 метрів вільним стилем. Кріпак проплив дистанцію за 50.64 секунди. Цей результат став новим світовим паралімпійським рекордом.
  • Здобув перемогу запливі на 100 метрів у класі S10. Кріпак встановив новий світовий рекорд.
  • Кріпак має у своєму активі "срібло" у плаванні на дистанції 50 метрів (вільний стиль) у класі S10.
  • У складі чоловічої збірної України взяв "бронзу" в естафеті вільним стилем 4х100. В естафеті виступали плавці різних класів.