Золотий заплив Кріпака

Максим Кріпак боровся за нагороди на дистанції 400 метрів вільним стилем у класі S10. Український плавець знову потішив нас черговою перемогою.

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Вже з перших метрів дистанції Кріпак дав зрозуміти, хто буде фаворитом запливу. Максим впевнено захопив лідерство, яке протримав усі 400 метрів. Українець не зумів побити світовий або паралімпійський рекорд, які він встановив у Ріо-2016.

26-річний плавець Максим Кріпак – триразовий паралімпійський чемпіон у Токіо. Тепер у доробку харків'янина аж 5 нагород, які він здобув у Японії.

Друге місце посів нідерландець Бас Таккен. Трійку призерів замкнув австралієць Томас Галлахер.

У скарбничці України вже 71 нагорода у Токіо (16 золотих, 34 срібних та 21 бронзова). Наша країна замикає топ-6 загального медального заліку Паралімпіади-2020.

Усі нагороди Кріпака у Токіо