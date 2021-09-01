17 "золото" України

21-річна українка здобула перемогу у штовханні ядра у класі F32. Москаленко перемогла, встановивши новий світовий рекорд.

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Анастасія виступила сьомою з восьми представниць. Уже в першій спробі Анастасія гарантувала собі медаль – 7.01.

Далі українці вдалося штовхнути ядро на неймовірні 7 метрів та 61 сантиметр – новий світовий рекорд!

Цей результат гарантував за українкою принаймні срібну медаль, адже випередити Москаленко могла росіянка Євгенія Галактіонова. Та представниця Паралімпійського комітету Росії і навіть не підібралася до результату Москаленко.

Зауважимо, що Москаленко здобула вже другу медаль на Паралімпіаді у Токіо. Раніше Анастасія виграла "срібло" у метанні булави.

Результати штовхання ядра

1. Анастасія Москаленко (Україна) – 7.61 метра

2. Роза Козаковская (Польща) – 7.37 метра

3. Євгенія Галактіонова (ПКР) – 6.80 метра

Москаленко принесла Україні ювілейну 75 медаль на Паралімпіаді. Нагорода Анастасії стала 17 золотою для нашої збірної. Також в активі України 35 срібних медалей та ще 23 бронзові.