17 "золото" України
21-річна українка здобула перемогу у штовханні ядра у класі F32. Москаленко перемогла, встановивши новий світовий рекорд.
До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020
Анастасія виступила сьомою з восьми представниць. Уже в першій спробі Анастасія гарантувала собі медаль – 7.01.
Далі українці вдалося штовхнути ядро на неймовірні 7 метрів та 61 сантиметр – новий світовий рекорд!
Цей результат гарантував за українкою принаймні срібну медаль, адже випередити Москаленко могла росіянка Євгенія Галактіонова. Та представниця Паралімпійського комітету Росії і навіть не підібралася до результату Москаленко.
Зауважимо, що Москаленко здобула вже другу медаль на Паралімпіаді у Токіо. Раніше Анастасія виграла "срібло" у метанні булави.
Результати штовхання ядра
1. Анастасія Москаленко (Україна) – 7.61 метра
2. Роза Козаковская (Польща) – 7.37 метра
3. Євгенія Галактіонова (ПКР) – 6.80 метра