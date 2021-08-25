Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020
25 серпня на Паралімпіаді в Токіо було розіграно перші комплекти нагород. Збірна України здобула 8 медалей (1 золоту, 5 срібних та 2 бронзові). Це дозволяє Україні перебувати на 5 місці у медальному заліку.
До теми Плавчиня Мерешко принесла Україні перше "золото" Паралімпіади у Токіо, у Гонтар – "бронза"
Золото
- 25 серпня – Єлизавета Мерешко
Перше "золото" Україні на Паралімпіаді принесла плавчиня Єлизавета Мерешко на дистанції 50 метрів вільним стилем. Мерешко – прапороносець України на церемонії відкриття Ігор у Токіо.
Срібло
- 25 серпня – Антон Коль
Антон Коль приніс Україні другу медаль на Паралімпіаді-2020 у Токіо і першу "срібну". Український плавець здобув "срібло" на дистанції 100 метрів на спині у класі S1.
- 25 серпня – Максим Кріпак
Сьому медаль у медальну скарбничку України приніс плавець Максим Кріпак. Він став срібним призером Паралімпіади у плаванні на дистанції 50 метрів (вільний стиль) у класі S10.
- 25 серпня – Олексій Вірченко
Вірченко приніс Україні срібну медаль у плавання на дистанції 100 метрів (батерфляй) у класі S13.
- 25 серпня – Олена Федота
Срібну медаль Україні принесла 35-річна фехтувальниця Олена Федота. Україна поступилася у фіналі жіночої шаблі.
- 25 серпня – Артем Манько
Артем Манько виграв "срібло" у фехтуванні на візках.
Бронза
- 25 серпня – Євгенія Бреус
Фехтувальниця Євгенія Бреус першою з українок підійнялася на п'єдестал пошани у Токіо. Бреус виграла бронзову нагороду.
- 25 серпня – Анна Гонтар
Анні Гонтар вдалося стати третьою і здобути "бронзу" з плавання на дистанції 50 метрів вільним стилем.