Друга поспіль медаль у веслуванні

Досвідчений 33-річний Микола Синюк приніс Україні другу поспіль нагороду у спринті з веслування на байдарках і каное. Спортсмен став другим у класі KL2.

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Синюк поступився переможцю лише 1.077 секунди. Паралімпійським чемпіоном став австралієць Кертіс Макграт. "Бронзу" завоював італієць Федеріко Манкарелла.

Результати трійки призерів

1. Кертіс Макграт (Австралія – 41.426

2. Микола Синюк (Україна) – 42.503

3. Федеріко Манкарелла (Італія) – 42.574

Для Синюка це не лише перша медаль у Токіо, а й у кар'єрі. Україна залишається у п'ятірці найкращих збірних світу у загальному медальному заліку.