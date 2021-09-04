Уродженка Нікополя лише на 1,46 секунди поступилася переможниці Омарі Дуранд Еліас із Куби. Відтак, у скарбничку нашої збірної вона вже "поклала" три срібні медалі.
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Срібні медалі Ботурчук
На Паралімпіаді-2020 у Токіо Оксана Ботурчук завоювала 3 нагороди:
- 31 серпня наша співвітчизниця взяла "срібло" у забігу на 400 метрів.
- 2 вересня українська легкоатлетка фінішувала другою на стометрівці.
- 4 вересня спортсменка пробігла 200 метрів і здобула срібну медаль.
Ботурчук здобула "срібло" у забігу на 200 метрів / Скриншот підсумкового протоколу