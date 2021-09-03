Третя медаль Дуброва у Токіо

Денис Дубров поповнив українську скарбничку бронзовою нагородою. Плавець фінішував третім у запливі на 100 метрів батерфляєм.

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Дуже цікава та спекотна боротьба була на цій дистанції у класі S8. Найспритнішим у запливі виявився американець Роберт Грісволд, який здобув своє друге "золото" Паралімпіади-2020.

Другим став представник Китаю Ян Фен. Денис Дубров – бронзовий паралімпійський призер.

Результати запливу (100 метрів батерфляєм)

1. Роберт Грісволд (США) – 1:02.03

2. Ян Фен (Китай) – 1:03.20

3. Денис Дубров (Україна) – 1:03.23