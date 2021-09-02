Срібний виступ України

Український дует Віктора Дідуха та Максима Ніколенка боровся за "золото" Паралімпіади серед чоловіків у класі 8. Українці підійшли до змагань у статусі паралімпійських чемпіонів, тому гарантовано отримали путівку у півфінал та фактично вже здобули "бронзу".

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В 1/2 фіналу наші тенісисти переграли представників Франції Томаса Буве та Клемента Бертьє з рахунком 2:0 за матчами.

У фіналі Дідух та Ніколенко потрапили на китайський дует Чжао Шуай та Пен Вейнаня. Українці здобули срібну медаль, поступившись суперникам із рахунком 2:0.

Обоє ж українців ще до цього протистояння вже здобули свої нагороди у Токіо. Дідух прикро поступився у фіналі Чжао Шуай та став другим. Ніколенко програв у півфінальній зустрічі та автоматично став бронзовим призером Паралімпіади в одиночному розряді.