Кріпак встановив світовий рекорд

26-річний українець був найкращим у кваліфікаційному запливі і підтвердив це у фіналі. Максим переміг у запливі на 100 метрів у класі S10.

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Головним конкурентом Кріпака був італієць Стефано Раймонді. Протягом понад половини дистанції Стефано та Максим йшли рівно. Проте фінальний ривок дозволив Кріпаку взяти "золото".

Українець видав настільки потужне завершення, що побив попередній світовий рекорд. Результат українця – 54.15 секунди, а попередній рекорд – 54:71. Він належав українцю Денису Дуброву.

Результати запливу 100 метрів батерфляєм

1. Максим Кріпак (Україна) – 54.15

2. Стефано Раймонді (Італія) – 55.04

3. Кол Пірс (Австралія) – 57.66

Для Кріпака це вже 4 медаль у Токіо. Українець здобув 2 золоті, 1 срібну та 1 бронзову нагороди. Максим виборов для України вже 14 золоту нагороду в Токіо!