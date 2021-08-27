Українка підтвердила статус фаворитки

29-річна українка була фавориткою у запливі на 400 метрів. У кваліфікації Стеценко продемонструвала найкращий час і здобула перемогу у фіналі.

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Протягом фінального запливу Стеценко тривалий час не була лідеркою. Українка дозволила лідирувати своїй головній конкурентці – Карлотті Джиллі з Італії.

Та, коли італійку почали покидати сили, Анна вийшла у лідерки. Вона не просто випередила Джиллі, але й почала нарощувати перевагу. У підсумку Стеценко випередила суперницю на 3 секунди.

Цікаво, що перед запливом біля прізвища Стеценко був значок, що вона не буде стартувати.

Результати плавання (400 метрів, вільний стиль)

1. Анна Стеценко (Україна) – 4:23.92

2. Карлотта Джиллі (Італія) – 4:26.14

3. Катя Дедекінд (Австралія) – 4:35.87

Для Стеценко це вже 5 медаль на Паралімпійських іграх. У Ріо у 2016 році Стеценко виграла три золоті та одну срібну нагороди.