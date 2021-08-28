Гусєва – срібна призерка

34-річна українська дзюдоїстка Ірина Гусєва стала срібною призеркою Ігор у Токіо. Гусєва програла у фіналі вагової категорії до 63 кілограмів.

До речі Богодайко та Кріпак у феєричному стилі вирвали два "золота" Паралімпіади з плавання

Сильнішою за нашу спортсменку виявилася представся Азербайджану Ханім Гусейнова, яка здобула мінімальну перемогу. "Золото" Гусейновій принесла оцінка ваза-арі.

Зауважимо, що на шляху до фіналу Гусєва здолала Ніколіну Пернхайм зі Швеції та Нафіс Шеріпбоєву з Узбекистану.

Для Гусєвої це друге "срібло" на Паралімпіаді. Ідентичну нагороду українка здобула на Іграх у Ріо у 2016 році.

Українець вирвав медаль у росіянина

У категорії до 73 кілограмів Руфат Магомедов приніс Україні ще одну медаль у дзюдо.

У сутичці за "бронзу" українець здобув перемогу над представником Паралімпійського комітету Росії Василем Кутуєвим.

Перемогу Магомедову принесла оцінка ваза-арі.