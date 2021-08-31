Шуляр – призерка Паралімпіади

24-річна Шуляр представила Україну у забігу на 400 метрів. Українська спортсмена посіла друге місце у класі T20, який широко охоплює спортсменів з обмеженими інтелектуальними можливостями.

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Перемогу здобула американка Бріанна Кларк, яка встановила новий світовий рекорд. Шуляр програла американці всього одну секунду.

Водночас Юлія на понад секунду випередила представницю Бразилії Жарденію Феліш Барбозу да Сілву.

Результати, легка атлетика (400 метрів)

1. Бріанна Кларк (США) – 55.18 секунди

2. Юлія Шуляр (Україна) – 56.18 секунди

3. Жарденія Феліш Барбоза да Сілва (Бразилія) – 57.43 секунди