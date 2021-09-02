Друге "срібло" для Ботурчук

Українська легкоатлетка Оксана Ботурчук фінішувала другою у бігу на 100 метрів. Наша спортсменка виступила у класі T12.

До слова Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020

На старт стометрівки вийшли тільки 4 спортсменок. Впевнену перемогу здобула кубинка Омара Дуранд. Натомість Оксана фінішувала другою.

Результати забігу

1. Омара Дуранд (Куба) – 11.49 секунди

2. Оксана Ботурчук (Україна) – 12.03 секунди

3. Лян Яньфень (Китай) – 12.51 секунди

Для Ботурчук це вже друга медаль Паралімпіади у Токіо. 31 серпня українка здобула "срібло" у бігу на 400 метрів у класі Т12.

"Бронза" Остапченка

Денис Остапченко приніс Україні вже 39 медаль у плаванні. Наш спортсмен посів третє місце у запливі вільним стилем на дистанції 50 метрів. Остапченко виступив у класі S3.

Результати запливу

1. Дієго Лопес (Мексика) – 44.66 секунди

2. Цзоу Лянькан (Китай) – 45.25 секунди

3. Денис Остапченко (Україна) – 45.95 секунди

Для Остапченка це вже друга медаль у Токіо. Українець 29 серпня завоював срібну медаль на дистанції 50 метрів на спині у класі S3.