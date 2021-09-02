Друге "срібло" для Ботурчук
Українська легкоатлетка Оксана Ботурчук фінішувала другою у бігу на 100 метрів. Наша спортсменка виступила у класі T12.
До слова Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020
На старт стометрівки вийшли тільки 4 спортсменок. Впевнену перемогу здобула кубинка Омара Дуранд. Натомість Оксана фінішувала другою.
Результати забігу
1. Омара Дуранд (Куба) – 11.49 секунди
2. Оксана Ботурчук (Україна) – 12.03 секунди
3. Лян Яньфень (Китай) – 12.51 секунди
"Бронза" Остапченка
Денис Остапченко приніс Україні вже 39 медаль у плаванні. Наш спортсмен посів третє місце у запливі вільним стилем на дистанції 50 метрів. Остапченко виступив у класі S3.
Результати запливу
1. Дієго Лопес (Мексика) – 44.66 секунди
2. Цзоу Лянькан (Китай) – 45.25 секунди
3. Денис Остапченко (Україна) – 45.95 секунди