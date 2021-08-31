Феєрія плавців продовжується

Відразу два українці змагались за нагороди на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12 – Максим Веракса та Ілля Яременко. Наші плавці принесли Україні вже 57 медаль на Паралімпіаді.

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Вже з перших секунд Веракса вирвався у лідери у парі з Романом Салеєм із Азербайджану. Між плавцями була спекотна боротьба за звання паралімпійського чемпіона. Однак на долю секунди Салей випередив українця – 52.69.

Веракса – срібний призер Паралімпіади у Токіо (52.87). Для Максима ця нагорода стала вже другою у токійському басейні. Раніше плавець здобув "бронзу" на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Трійку призерів замкнув британець Стівен Клегг – 53.43. Інший український плавець Яременко фінішував четвертим (53.60).

Перша медаль Крайника

Василь Крайник став другим у запливі 200 метрів комплексним плаванням у класі SM14. Українець захопив лідерство за 50 метрів до фінішу. Але не зумів втримати лідерство.

Паралімпійським чемпіоном став Ріс Данн із Великої Британії. Британець встановив світовий рекорд. Другий час показав бразилець Габріель Бандейра. Українець посів третю сходинку п'єдесталу.

Це перша паралімпійська медаль у кар'єрі 25-річного спортсмена.

Україна має у своїй скарбничці вже 58 медалей (12 золотих, 30 срібних та 16 бронзових). Наша збірна йде 8-ю у загальному медальному заліку.