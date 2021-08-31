В України вже 60 медалей
Трусов та Богодайко вдало виступили у запливні на 50 метрів вільним стилем. Українські представники здобули нагороди у класі S7.
До теми Медальний залік України на Паралімпійських іграх-2020
Для Трусова це вже 5 медаль на Іграх у Токіо. Українець вдало стартував у спринті на 50 метрів і, захопивши лідерство, не впустив перевагу.
Андрій приніс Україні вже 13 золоту медаль на Паралімпіаді. Зауважимо, що Трусову належить світовий рекорд у цьому запливі. Він встановив його у 2019 році.
Євгеній Богодайко був близьким до "срібла", проте фінішував на третьому місці та здобув "бронзу". Це вже 17 бронзова нагорода для України в Токіо.
Результати плавання (вільний стиль, 50 метрів)
1. Андрій Трусов (Україна) – 27.43
2. Карлос Серрано Сарате (Колумбія) – 27.84
3. Євгеній Богодайко (Україна) – 27.99