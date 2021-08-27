Друге "золото" України

Пауерліфтерка Мар'яна Шевчук здобула "золото", виступаючи у вазі до 55 кілограмів.

До речі Іваницька та Дементьєв принесли Україні ще дві "бронзи" Паралімпіади

Шевчук з комфортним запасом стала лідеркою у фінальному виступі. У першій спробі українка взяла 125 кілограмів. Її найближчі переслідувачки з Китаю та Туреччини змогли підійняти тільки 118 та 117 кілограмів відповідно.

Інтригу у змагання внесла сама Шевчук: Мар'яна не впоралася з другою спробую (128 кілограмів). Тому китайська та турецька пауерліфтерки підібралися до українки на відстань одного кілограма, взявши вагу 124 кілограми.

На щастя, першої спроби Шевчук виявилося достатньо для паралімпійського "золота".

Результати пауерліфтингу (жінки до 54 кг)

Мар'яна Шевчук (Україна) – 125 кг

Сяо Цицзюань (Китай) – 124 кг

Бесра Думан (Туреччина) – 124 кг

Для України це 4 жіноче "золото" у пауерліфтингу на Паралімпіадах. До цього 3 золоті медалі вигравала Лідія Соловйова.