Кобзар виборола "срібло"

Наталія Кобзар виборола срібну нагороду в забігу на 400 метрів у класі T37 (сюди входять люди з порушеннями координації).

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21-річна українка була однією з фавориток забігу. Проте китаянка Цзян Феньфен видала надзвичайно потужний старт.

Кобзар практично наздогнала суперницю: в один момент Наталія вирівнялася з Феньфен. Проте Цзян зберегла сили на фінальний ривок і таки вирвала перемогу.

Феньфен та Кобзар залишили далеко позаду всіх інших опоненток. Зокрема, 16-річна українка Аліна Терех посіла 4 місце і програла Феньфен майже 5 секунд.

Легка атлетика, результати

1. Цзян Феньфен (Китай) – 1:01.36

2. Наталія Кобзар (Україна) – 1:01.47

3. Шеріл Джеймс (ПАР) – 1:03.82

Завдяки Кобзар у медальній скарбничці України тепер 67 нагород – 15 золотих, 33 срібні та 19 бронзових.