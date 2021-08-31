Кобзар виборола "срібло"
Наталія Кобзар виборола срібну нагороду в забігу на 400 метрів у класі T37 (сюди входять люди з порушеннями координації).
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21-річна українка була однією з фавориток забігу. Проте китаянка Цзян Феньфен видала надзвичайно потужний старт.
Кобзар практично наздогнала суперницю: в один момент Наталія вирівнялася з Феньфен. Проте Цзян зберегла сили на фінальний ривок і таки вирвала перемогу.
Феньфен та Кобзар залишили далеко позаду всіх інших опоненток. Зокрема, 16-річна українка Аліна Терех посіла 4 місце і програла Феньфен майже 5 секунд.
Легка атлетика, результати
1. Цзян Феньфен (Китай) – 1:01.36
2. Наталія Кобзар (Україна) – 1:01.47
3. Шеріл Джеймс (ПАР) – 1:03.82