Друга "бронза" наших дзюдоїсток

Наталія Ніколайчик дійшла до бронзового фіналу у Токіо. Досвідчена 34-річна дзюдоїстка зустрілась із німкенею Рамоною Бруссіг.

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Українка була сильнішою та вирвала медаль у суперниці у ваговій категорії до 52 кілограмів серед спортсменів із порушенням зору.

Відзначимо, що для Ніколайчик ця нагорода стала вже другою у кар'єрі. На Паралімпіаді-2012 у Лондоні наша землячка здобула "бронзу".