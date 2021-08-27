Друга "бронза" наших дзюдоїсток
Наталія Ніколайчик дійшла до бронзового фіналу у Токіо. Досвідчена 34-річна дзюдоїстка зустрілась із німкенею Рамоною Бруссіг.
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Українка була сильнішою та вирвала медаль у суперниці у ваговій категорії до 52 кілограмів серед спортсменів із порушенням зору.
Відзначимо, що для Ніколайчик ця нагорода стала вже другою у кар'єрі. На Паралімпіаді-2012 у Лондоні наша землячка здобула "бронзу".
- Наталія представляє відділення дзюдо Рівненського регіонального центру "Інваспорт". Її бронзова нагорода стала другою для України у Токіо.
- Раніше першу медаль у дзюдо здобула Юлія Іваницька, яка виступає у вазі 48 кілограмів у класі з порушенням зору. Її суперницею у бронзовій сутичці стала непоступлива японка Сідзука Хангай. Українка з мінімальним рахунком 0:1 вирвала медаль у суперниці.
- Тепер в активі нашої країни 17 нагород та 10 місце у загальному медальному заліку.