Перші медалі у настільному тенісі
Іван Май у свої 25 років приміряв бронзову нагороду у Токіо. Українець виступав у класі 9.
Варте уваги Українець Данилюк приніс Україні "срібло" Паралімпіади у штовханні ядра
У півфіналі Май програв австралійцю Ма Ліню з рахунком 1:3. У програмі настільного тенісу немає бронзового фіналу. Тому після виходу у півфінал українець вже гарантував собі третє місце.
Лінь ж буде боротись за звання паралімпійського чемпіона.
Ще одну нагороду Україні приніс Максим Ніколенко. Він також поступився у півфінальному поєдинку та завершив свою боротьбу за "золото". Українець здобув "бронзу".
Ще один українець Віктор Дідух пробився у фінал, де буде боротись за перемогу. Вирішальний матч відбудеться 30 серпня.