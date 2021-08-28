Нестримна Мерешко
Єлизавета Мерешко змагалась на дистанції 100 метрів брасом у класі SB5. Українська плавчиня вже з перших секунд захопила лідерство та не відпустила "золото" з рук.
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29-річна плавчиня здобула свою третю нагороду у Токіо. До цього Єлизавета стала паралімпійською призеркою у Японії на дистанції 50 метрів вільним стилем. А також стала другою у запливі 200 метрів комплексним плаванням.
Другою стала британка Грейс Гарві. А бронзову нагороду взяла німкеня Верена Шотт.
- Для Мерешко ця медаль стала восьмою у кар'єрі. Українка – шестиразова паралімпійська чемпіонка.
- Для України це шоста нагорода у плаванні у четвертий змагальний день та четверте "золото".
- Плавці підійняли нашу країну на 5 місце у загальному медальному заліку. Наші паралімпійці вже здобули 33 медалі (8 золотих, 16 срібних та 9 бронзових).