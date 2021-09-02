Знищила суперниць

32-річна легкоатлетка стала авторкою першої нагороди України 2 вересня. Марії Помазан не було рівних у штовханні ядра у класі F35.

Читайте також В України 75 медалей та ще один світовий рекорд: підсумки Паралімпіади 1 вересня

Українка виконала лише дві вдалі спроби із шести. Але і цього вистачило для того, щоб підійнятись на найвищу сходинку п'єдесталу. Марія у другому кидку показала результат 12.24 метри та стала першою. Помазан просто знищила своїх суперниць, випередивши результат найближчої конкурентки понад три метри.

Другою стала бразилійка Марівана Олівейра, у якої була найкращою перша спроба. Трійку призерок замкнула чешка Анна Луксова.

Призери у штовханні ядра

1. Марія Помазан (Україна) – 12.24

2. Марівана Олівейра (Бразилія) – 9.15

3. Анна Луксова (Чехія) – 8.60

Для Помазан ця нагорода стала першою на Паралімпіаді у Токіо. Загалом це її друге паралімпійське золото та четверта медаль у кар'єрі. До цього стала паралімпійською чемпіонкою у Лондоні-2012 у штовханні ядра. Також двічі була другою у Лондоні-2012 (метання диска) та Ріо-2016 (штовхання ядра).