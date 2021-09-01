Дві нагороди українських плавців

Відразу тріо українців виступало на дистанції 100 метрів брасом у класі SB12. Олексій Федина фінішував другим та приніс Україні 35 срібну медаль Паралімпіади-2020.

Оце так Українець Кріпак виграв третє "золото" Паралімпіади у Токіо

Українець поступився лише представнику Азербайджану Велі Ісрафілову. Час Федини – 1:05.62. Третє місце посів плавець Паралімпійського комітету Росії Артур Сайфутдінов.

Інші українці Сергій Кліпперт та Данило Чуфаров розмістились на 5-й та 6-й сходинках відповідно.

Результати запливу (100 метрів брасом у чоловіків)

1. Велі Ісрафілов (Азербайджан) – 1:04.86

2. Олексій Федина (Україна) – 1:05.62

3. Артур Сайфутдінов (ПКР) – 1:05.76

Ще одну нагороду в останньому на 1 вересня запливі здобула Ярина Матло. Українка відразу була серед лідерів на дистанції 100 метрів брасом у класі SB12.

Матло зуміла подолати швидку дистанцію третьою – 1:20.31. Швидшою за нашу землячку стали представниця Бразилії Марія Кароліна Сантьяго, яка стала чемпіонкою. Друге місце посіла спортсменка Паралімпійського комітету Росії Дар'я Лук'яненко.

Результати запливу (100 метрів брасом у жінок)

1. Марія Кароліна Сантьяго (Бразилія) –1:14.89

2. Дар'я Лук'яненко (ПКР) – 1:17.55

3. Ярина Матло (Україна) – 1:20.31

Для обох українських плавців це перші нагороди у Токіо.

У скарбничці України тепер 74 медалі (16 золотих, 35 срібних та 23 бронзові).