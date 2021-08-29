Нова Паралімпіада – нове "золото"
Оксані Зубковській не було рівних зі стрибків у довжину. Досвідчена 40-річна спортсменка здобула золоту нагороду з результатом 5,54 метра.
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Це "золото" стало для України дев'ятим на Паралімпіаді у Токіо. Українській стрибунці вдалось залишити за спиною іспанку Сару Мартінес та Лінду Хамрі з Алжиру, які посіли друге та третє місця відповідно.
Зубковська перестрибала найближчу конкурентку на 16 сантиметрів. Оксані не вдалось дотягнутись до світового рекорду, який вона встановила у 2012 році у Лондоні – 6,60.
- Для Зубковської ця золота медаль стала вже четвертою у кар'єрі. До цього вона на кожній з Паралімпіад брала по одній нагороді (Пекін-2008, Лондон-2012 та Ріо-2016).
- Україна продовжує утримувати місце у топ-5 найкращих країн світу у загальному медальному заліку.