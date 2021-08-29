Нова Паралімпіада – нове "золото"

Оксані Зубковській не було рівних зі стрибків у довжину. Досвідчена 40-річна спортсменка здобула золоту нагороду з результатом 5,54 метра.

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Це "золото" стало для України дев'ятим на Паралімпіаді у Токіо. Українській стрибунці вдалось залишити за спиною іспанку Сару Мартінес та Лінду Хамрі з Алжиру, які посіли друге та третє місця відповідно.

Зубковська перестрибала найближчу конкурентку на 16 сантиметрів. Оксані не вдалось дотягнутись до світового рекорду, який вона встановила у 2012 році у Лондоні – 6,60.