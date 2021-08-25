Перше "срібло" України

31-річний плавець із Нікополя Антон Коль поповнив скарбничку України на японській землі. Українець поступився лише представнику Ізраїлю Іяду Шалабі.

Варте уваги Перше "золото" Паралімпіади здобула велогонщиця з Австралії: у країни вже дві медалі

Трійку призерів замкнув італієць Франческо Баттелла.

Клас S1 – охоплює спортсменів з дуже серйозними проблемами координації в чотирьох кінцівках або з відсутністю використання ніг, тулуба, рук і мінімальним використанням тільки плечей. Плавці цього класу мають різні види інвалідності, включаючи церебральний параліч