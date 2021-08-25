Дебютна медаль у кар'єрі
Для досвідченої 35-річної фехтувальниці Олени Федоти ця Паралімпіада стала третьою у кар'єрі. Суперницею українки у боротьбі за "золото" стала китаянка Шумей Тан.
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Тан вдалось взяти реванш у Федоти за поразку у попередньому раунді. Перша частина зустрічі завершилась з перевагою Шумей у чотири уколи – 8:4. Олені вдалось зібратись та дещо скоротити перевагу у рахунку. Однак представниця Китаю відповіла 7 уколами. У підсумку – 7:15 перемога китаянки.
Федота стала срібною призеркою Паралімпіади та здобула свою першу паралімпійську нагороду у кар'єрі. Олена принесла Україні третє "срібло" з фехтування у Японії.
- Відзначимо, що дві нагороди здобули Артем Манько та Євгенія Бреус.
- Україна посідає 5 місце у загальному медальному заліку. Наші паралімпійці вже у перший день змагань здобув 8 нагород (1 золоту, 5 срібних та 2 бронзових нагород).