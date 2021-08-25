Дебютна медаль у кар'єрі

Для досвідченої 35-річної фехтувальниці Олени Федоти ця Паралімпіада стала третьою у кар'єрі. Суперницею українки у боротьбі за "золото" стала китаянка Шумей Тан.

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Тан вдалось взяти реванш у Федоти за поразку у попередньому раунді. Перша частина зустрічі завершилась з перевагою Шумей у чотири уколи – 8:4. Олені вдалось зібратись та дещо скоротити перевагу у рахунку. Однак представниця Китаю відповіла 7 уколами. У підсумку – 7:15 перемога китаянки.

Федота стала срібною призеркою Паралімпіади та здобула свою першу паралімпійську нагороду у кар'єрі. Олена принесла Україні третє "срібло" з фехтування у Японії.