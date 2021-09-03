Золоті 200 метрів Остапченка

Одразу два українці представляли нашу країну на цій дистанції у класі S3 – Денис Остапченко та Сергій Паламарчук. Остапченко зібрав у Токіо увесь медальний комплект.

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Головним конкурентом Остапченка у боротьбі за "золото" став мексиканець Дієго Лопес, який до останніх метрів був один із претендентів на перемогу. Однак українець не втратив шанс та майже на дві секунди випередив суперника.

Денис Остапченко – паралімпійський чемпіон у запливі 200 метрів вільним стилем у Токіо. Для нього це вже третя медаль у Японії. Тепер у Дениса повний комплект нагород на цій Паралімпіаді – "золото" на 200 метрів вільним стилем, "срібло" на 50 метрах на спині та "бронза" на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Третє місце посів ще один представник Мексики Хесус Ернандес Ернандес. Інший українець Сергій Паламарчук фінішував восьмим.

Результати запливу (200 метрів вільним стилем)

1. Денис Остапченко (Україна) – 3:21.62

2. Дієго Лопес (Мексика) – 3:23.57

3. Хесус Ернандес Ернандес (Мексика) – 3:23.93