Україна здобула 63 медаль у Токіо

Уперше на Паралімпіаді відбулася змішана естафета у плаванні. Україна була фаворитом запливу, адже наша збірна – чемпіони світу. Також Україні належить світовий рекорд.

До речі Українець Кріпак зі світовим рекордом виграв "золото" Паралімпіади

На початку естафети усі збірні, крім України, виставили чоловіків. В Україні на першому етапі пливла Марина Піддубна й вона передала естафету Максиму Вераксі шостою.

Дуже швидко Веракса та Стеценко вивели Україну на третє місце. Попереду з досить великою перевагою була тільки збірна Бразилія та представник Паралімпійського комітету Росії.

Кирило Гаращенко, який плив за Україну на останньому етапі, максимально скоротив відставання. Проте йому не вистачило декількох метрів, щоб випередити суперників.

Таким чином, збірна України у складі Марина Піддубна, Максим Веракса, Анна Стеценко та Кирило Гаращенко здобули "бронзу".

Результати плавання (естафета, 4х100)

1. Паралімпійський комітет Росії – 3:53.79

2. Бразилія – 3:54.95

3. Україна – 3:55.15