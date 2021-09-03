Ще дві нагороди українських легкоатлетів
Людмила Даниліна першою вийшла на легкоатлетичний стадіон у Токіо. Спортсменка виступала у класі T20. Українка у свої 35 років змогла другою фінішувати на дистанції 1500 метрів.
Варте уваги Паралімпіада-2020: веслувальник Микола Синюк здобув перше особисте "срібло" у Токіо
Час Даниліної склав 4:32.82 – це її найкращий результат. Вона була єдиною серед українок на цій дистанції. Людмила поступилась 5 секундами переможниці забігу, якою стала полячка Барбара Бегановська-Зайонц.
Третьою фінішну лінію перетнула 30-річна британка з українським ім'ям Ганна Таунтон, яка показала найкращий особистий час.
Результати забігу (жінки, 1500 метрів)
1. Барбара Бегановська-Зайонц (Польща) – 4:27.84
2. Людмила Даниліна (Україна) – 4:32.82
3. Ганна Таунтон (Велика Британія) – 4:35.34
- Даниліна покращила свій результат. У Ріо-2016 Людмила стала третьою на цій же дистанції у класі T20).
Повторення особистого успіху
Другу медаль України з легкої атлетики приніс метальник диску Микола Жабняк. Українець показав три вдалі спроби із шести. А найкраща була у четвертому кидку – 52.43. Такий результат дозволив легкоатлету стати другим.
Жабняк поступився лише пакистанцю Хайдеру Алі. Трійку призерів замкнув бразилець Жуан Тейшейра.
Результат призерів (метання диску)
1. Хайдер Алі (Пакистан) – 55.26
2. Микола Жабняк (Україна) – 52.43
3. Жуан Тейшейра (Бразилія) – 51.86
Для обох українських спортсменів це перші нагороди у Токіо.
- Жабняк у 2008 році ставав срібним паралімпійським призером у метанні диску у Пекіні. Тепер він повторив свій успіх.