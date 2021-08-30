Два медалі стрільби їдуть в Україну

Першою вступила у боротьбу Ірина Щетник. 21-річна українка здобула бронзову медаль у стрільбі з 10 метрів із пневматичної гвинтівки у класі SH1.

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Наша спортсменка поступилась лише Авані Лекхарі з Індії, яка стала паралімпійською чемпіонкою, та китаянці Чжан Цуйпін, яка посіла друге місце.

Це перша медаль України у стрільбі на Паралімпіаді-2020. Відразу після цього наші стрільці принесли і другу нагороду. Її завоював 33-річний Андрій Дорошенко.

Досвідчений спортсмен став другим у стрільбі з 10 метрів з пневматичної гвинтівки стоячи. Паралімпійським чемпіоном став стрілець з Китаю Дун Чао. А відразу за спиною Дорошенка розташувався на п'єдесталі Пак Джинхо з Південної Кореї.