Ще одне "срібло"

Наталія Олійник у 40 років здобула свою першу паралімпійську нагороду. Та відразу срібну.

Варте уваги Плавець Трусов здобув друге особисте "срібло" на дебютній Паралімпіаді у Токіо

Українка поступилась лише представниці Нігерії Бозе Омолайо, яка підійняла 141 кілограм. Третьою стала спортсменка Паралімпійського комітету Росії Віра Муратова – 132 кілограми.

Олійник ж розташувалась між цими двома пауерліфтерками, взявши вагу 133 кілограми.

  • Це друга нагорода України у пауерліфтингу на Паралімпіаді у Токіо. До цього паралімпійською чемпіонкою стала Мар'яна Шевчук, яка зуміла підійняти 125 кілограмів.
  • У доробку України 39 нагород (10 золотих, 19 срібних та 10 бронзових).