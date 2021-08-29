Ще одне "срібло"

Наталія Олійник у 40 років здобула свою першу паралімпійську нагороду. Та відразу срібну.

Варте уваги Плавець Трусов здобув друге особисте "срібло" на дебютній Паралімпіаді у Токіо

Українка поступилась лише представниці Нігерії Бозе Омолайо, яка підійняла 141 кілограм. Третьою стала спортсменка Паралімпійського комітету Росії Віра Муратова – 132 кілограми.

Олійник ж розташувалась між цими двома пауерліфтерками, взявши вагу 133 кілограми.