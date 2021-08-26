Ще одна нагорода від нестримної Мерешко

Єлизавета Мерешко стала єдиною серед українок, яка змагалась у фіналі дистанції 200 метрів у класі SM6. Головною конкуренткою нашої плавчині була все та ж американка Елізабет Маркс.

Оце так Розриває басейни Токіо: українська плавчиня Мерешко встановила світовий паралімпійський рекорд

29-річна спортсменка у кваліфікації встановила новий світовий паралімпійський рекорд на цій дистанції. Тому перед змаганнями була фавориткою запливу. Після перших 50 метрів українка йшла третьою, але по ходу дистанції скорочувала відставання та позиції. Вже була другою за спиною німкені Верени Шот.

За 50 метрів до фінішу Мерешко знову опустилась на третю сходинку. Британка Мейсі Саммерс-Ньютон на останній дистанції брасом зробила потужний ривок та взяла олімпійське "золото" зі світовим рекордом.

Єлизавета Мерешко до перемоги на 50 метрах додала ще й срібну медаль на дистанції 200 метрів. Замкнула трійку лідерок представниця Німеччини Верена Шот. Американка Маркс фінішувала лише четвертою.