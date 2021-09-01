Ще одна "бронза" України

Іван Май та Лев Кац стали авторами третьої нагороди України у перший день осені. Тенісисти стали третіми на Паралімпіаді у командному розряді класу 9 – 10.

Варте уваги Україна за крок до 70 нагород Паралімпіади: Ковальчук здобув "срібло" змагань

У півфіналі 1 українці зустрілись із потужними представниками Китаю. Тенісисти провели три гри, у яких сильнішими були Ліан Хао та Чжао Іцін – 0:3.

Перший матч завершився розгромом українців – 4:11. У другому Кац та Май дещо зібрались та ледь не зрівняли рахунок за іграми, поступившись супернику лише трьома очками – 8:11. Все вирішилось у третьому поєдинку, у якому переконливу звитягу здобули китайські тенісисти – 5:11.

Кац та Май – бронзові призери Паралімпіади-2020. Для Івана Мая ця нагорода стала другою у Токіо. До цього українець здобув "бронзу" у класі 9.