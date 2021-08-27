Переписали історію українського фехтування

На жіночу збірну України з фехтування чекав складний фінал проти представниць Китаю. За дев'ять зустрічей українки лише одного разу святкували перемогу над суперницями у фіналі. Звитягу в останній сутичці здобула Євгенія Бреус. Ще один поєдинок за участі все тієї ж Бреус завершився нульовою мировою.

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Відзначимо, що українки підійшли до фіналу у статусі фавориток. У Токіо українки не знали смаку поразок. Цікаво, що зустріч проти китайських фехтувальниць була не першою для наших дівчат на Паралімпіаді-2020. У попередньому раунді українки вже змагались із цими суперницями та здобули мінімальну перемогу – 45:44.

На своєму шляху вони знесли суперниць із США та Гонконгу. Однак вдруге поспіль перемогти китаянок наших фехтувальницям не вдалось – 17:40.

Переписали історію! Збірна України у складі Євгенії Бреус, Наталії Мандрик та Олени Федоти здобула срібні нагороди у Токіо. Для України ця медаль стала історичною. Ані чоловіки, ані жінки до Паралімпіади-2020 не здобували нагород у командній першості.