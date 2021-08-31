Лідія Соловйова у Токіо-2020 посіла четверту сходинку. В останній спробі вона не змогла підняти вагу 108 кг і поступилася бронзовому призеру одним кілограмом.

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Соловйова – перша в історії України Паралімпійська чемпіонка у паверліфтингу. Ця спортсменка дебютувала на Паралімпіаді у Сіднеї-2000, одразу завоювала "срібло". З того часу Лідія виступала на усіх наступних Іграх, постійно здобувала медалі. В її активі – п'ять з дев'яти українських медалей в історії у пауерліфтингу на Паралімпіадах.

Після виступу в сльозах українка заявила, що це був її останній старт у кар'єрі.

Усім велике дякую, усі, хто в мене вірив, особливо особистому тренеру. Останній підхід нам не вдався, і пішла від нас медаль. Вибачте мене всі, кого я не виправдала, підвела. Я хочу усім сказати, що це був мій останній старт. Усім величезне дякую, я йду зі спорту. Звісно, хотілося з хорошою крапкоюпіти, але будемо йти як є. Усім вибачте, що не виправдала довіру. Четверте місце – найгірше, це дерев’яна медаль. Я йду з ганьбою. Усім бувайте,

– сказала Лідія.

Головні здобутки Лідії Соловйової