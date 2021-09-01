Настріляла 68-у нагороду України

21-річна Ірина Щетник здобула свою другу паралімпійську нагороду у Токіо. Українка взяла "бронзу" у стрільбі з пневматичної гвинтівки лежачи з 10 метрів у змішаній команді (клас SH1).

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Кращими за українську спортсменку стали лише німкеня Наташа Гільтроп, яка стала паралімпійською чемпіонкою у цій дисципліні, та Пак Джинхо з Південної Кореї.

Щетник завершила виступ із результатом 231.2.

Призери дисципліни

1. Наташа Гільтроп (Німеччина) – 253.1 (паралімпійський рекорд)

2. Пак Джинхо (Південна Корея) – 253

3. Ірина Щетник (Україна) – 231.2