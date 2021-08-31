Нестримна Мерешко

29-річна Єлизавета Мерешко стала призеркою у незвичному для себе класі S7. Українська плавчиня взяла "бронзу", розділивши третю сходинку разом із китаянкою Цзян Юйянь.

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Мерешко побила свій же світовий рекорд, який вона поставила у Ріо-2016 (1:11.40). Тепер новий найкращий час становить 1:11.07.

Після фінішу українка не стримувала емоцій радості. Навіть у такій шаленій конкуренції Єлизаветі вдалось показати один із найвищих результатів.

Паралімпійською чемпіонкою на дистанції 100 метрів вільним стилем стала італійка Джулія Терці, яка вже з перших метрів очолила заплив. Друге місце посіла американка Маккензі Коен.