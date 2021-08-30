Бронзовий стрибок Павлика

Дуже інтригуючим видався старт у стрибках у довжину серед чоловіків у класі T36. Україну представляли Роман Павлик та Олександр Литвиненко.

Варте уваги Україна здобула 51 медаль на Паралімпіаді: чоловіки принесли "бронзу" в естафеті з плавання

Львів'янин Павлик в останній шостій спробі стрибнув на 5.63 метри. Такий результат дозволив українцю стати третім та принести Україні 52 паралімпійську медаль у Токіо. Лише одного сантиметру не вистачило, щоб стати другим.

Інший українець Литвиненко з відстанню 5.45 фінішував сьомим.

Переможцем став представник Паралімпійського комітету Росії Євген Торсунов – 5.76. Срібну нагороду здобув Вільям Стедман із Нової Зеландії – 5.64.