Друга медаль українця у Токіо

Єгор Дементьєв представляв Україну у шосейній велогонці на 32 кілометри з роздільним стартом в класі С5 (спортсмени з незначними ушкодженнями). У фіналі швидшим за українця був лише нідерландець Даніель Абрахам.

Оце так Українка Ботурчук взяла "срібло" на Паралімпіаді з бігу на 400 метрів

Австралієць Алістер Донохью замкнув трійку призерів.

Для українця ця медаль стала вже другою у Токіо. До цього Єгор здобув "бронзу" на дистанції 4 тисячі метрів на велотреку у класі С5.

У доробку Дементьєва тепер шість паралімпійських нагород у кар'єрі. У Лондоні-2012 та Ріо-2016 українець здобув аж чотири золоті медалі.

Україна із 56 медалями посідає 7 місце у загальному медальному заліку (12 золотих, 29 срібних та 15 бронзових).