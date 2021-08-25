Подвійний подіум для України
Єлизавета Мерешко, Анна Гонтар та Вікторія Савцова представляли Україну на цій дистанції. Відразу дві українки стали призерками у запливі на 50 метрів вільним стилем у класі S6.
Варте уваги Плавець Коль приніс Україні перше "срібло" на Паралімпіаді-2020
Мерешко принесла Україні першу золоту нагороду у Токіо. Досвідчена 29-річна плавчиня у спекотній боротьбі вирвала перемогу в американки Елізабет Маркс, яка стала другою.
- Для Мерешко це "золото" стало п'ятим у кар'єрі. До цього усі чотири нагороди здобула у Ріо. Також у 2016 завоювала "бронзу".
Третю сходинку посіла наймолодша учасниця у збірній України з плавання Анна Гонтар. Дівчині лише 17 років. Вікторія Савцова стала п'ятою.
Результати запливу
- Єлизавета Мерешко (Україна) – 33.11 (рекорд Паралімпійських ігор)
- Елізабет Маркс (США) – 33.15
- Анна Гонтар (Україна) – 33.40
- Юан Джанг (Китай) – 33.54
- Вікторія Савцова (Україна) – 33.68