Подвійний подіум для України

Єлизавета Мерешко, Анна Гонтар та Вікторія Савцова представляли Україну на цій дистанції. Відразу дві українки стали призерками у запливі на 50 метрів вільним стилем у класі S6.

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Мерешко принесла Україні першу золоту нагороду у Токіо. Досвідчена 29-річна плавчиня у спекотній боротьбі вирвала перемогу в американки Елізабет Маркс, яка стала другою.

Для Мерешко це "золото" стало п'ятим у кар'єрі. До цього усі чотири нагороди здобула у Ріо. Також у 2016 завоювала "бронзу".

Третю сходинку посіла наймолодша учасниця у збірній України з плавання Анна Гонтар. Дівчині лише 17 років. Вікторія Савцова стала п'ятою.

Результати запливу