Яскравий розгром від українки

У матчі за золоту нагороду Марина Литовченко зустрічалась із представницею Паралімпійського комітету Росії Маляк Алієвою. Українка розгромила суперницю – 3:0.

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Вже у першому матчі Марина переграла Алієву з рахунком 11:6. У наступних двох поєдинках українській тенісистці не було рівних – 11:4 та 11:3.

Марина Литовченко – паралімпійська чемпіонка з настільного тенісу. Це її друга особиста паралімпійська нагорода та перша золота у кар'єрі. До цього у 2016 році Марина була третьою у Ріо.

Це вже третя нагорода наших спортсменів із настільного тенісу на Паралімпіаді-2020. Раніше Іван Май та Максим Ніколенко підійнялись на треті сходинку п'єдесталу.

Це 11-те "золото" України у Токіо. Наша збірна продовжує замикати п'ятірку найкращих у загальному медальному заліку.