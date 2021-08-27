Паралімпіада-2020 стала дебютною для 21-річної українки. Анастасія Москаленко у п'яти із шести можливих спроб метнула булаву за 20 метрів.

Варте уваги Україна уперше в історії взяла медаль у командному фехтуванні на Паралімпіаді

Однак здобути "золото" завадила представниця Польщі Роза Козаковська. Суперниця українки показала результат 28.74 метри та встановила новий світовий паралімпійський рекорд.

Москаленко стала другою. Трійку призерок замкнула легкоатлетка з Алжиру Мунія Гасмі.

Ця медаль стала третьою для України у легкій атлетиці. До цього Олена Павленко взяла бронзову медаль у стрибках у довжину. А Владислав Білий посів друге місце із рекордом Європи у метанні списа.

Трійка призерок у метанні булави

Роза Козаковська (Польща) – 28.74 Анастасія Москаленко (Україна) – 24.73 Мунія Гасмі (Алжир) – 23.29

Україна завершила третій змагальний день із 13 новими нагородами. Наша країна йде дев'ятою у загальному медальному заліку.